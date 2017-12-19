Опрос: партия Саакашвили набрала бы на выборах в Раду около 1% голосов

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, президентский "Блок Петра Порошенко" и "Оппозиционный блок" стали бы лидерами выборов в Раду Украины, если бы они прошли в середине декабря, а партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" набрала бы всего 1,2% голосов, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, из всех граждан Украины возрастом от 18 лет 6,5% проголосовали бы за партию "Батькивщина", 5% – за партию "Блок Петра Порошенко", 4,1% – за партию "Оппозиционный блок", 3,9% – за партию "За жизнь", 3,8% – за "Радикальную партию" Олега Ляшко, 3,3% – за партию "Гражданская позиция", 2,8% – за партию "Объединение "Самопомощь", 2% – за партию "Всеукраинское объединение "Свобода".

Остальные партии набирают менее 2%, в том числе партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" (1,2%). При этом 3,6% опрошенных вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; еще 17,1% – решили не участвовать в голосовании, 38,7% – не определились, за кого голосовать, 2,8% – отказались отвечать на вопрос.

Таким образом, согласно опросу, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 38% всех избирателей. Голоса распределились бы следующим образом: 17,2% проголосовали бы за "Батькивщину", за "Блок Петра Порошенко" 13,4%, за "Оппозиционный блок" 10,7%, за "За життя" 10,2%, Радикальная партия Ляшко набрала бы 102%, "Гражданская позиция" — 8,8%, "Объединение "Самопомощь", "Всеукраинское объединение "Свобода" — 5,4%.

Таким образом, в Верховную Раду прошли бы восемь политических сил. Остальные не преодолевают 5-процентный барьер.

Опрос проводился с 2 по 14 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС), методом личного интервью опрошены 2039 респондентов возрастом от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, проходной барьер составляет 5%.