Бондарев: США признали преимущества России в стратегии нацбезопасности

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Отнесение Вашингтоном "амбиций России" к угрозам нацбезопасности США означает признание силы РФ и ее преимущества, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Администрация США представила в понедельник стратегию национальной безопасности, ее основные положения изложил в своей речи президент США Дональд Трамп. Основными угрозами в новой стратегии названы амбиции РФ и Китая, действия "стран-изгоев" Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами. Документ включает четыре ключевых национальных интереса: защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния.

"Отнесение к угрозам нацбезопасности США в данном случае означает признание нашей силы и нашего преимущества, а не просто паритета. В противном случае, зная американский характер, не стоило и ждать задекларированной в документе "готовности к сотрудничеству". Такой нам сделан экзотический "комплимент", — сказал Бондарев РИА Новости.

По его словам, стратегия нацбезопасности США строится по принципу "разделяй и властвуй", в ней нет консолидирующего, позитивного посыла, а присутствует "все углубляющаяся" тенденция к разъединению мирового сообщества и противопоставлению одних стран другим.

"Россия и Китай признаны конкурентами. Фактически нас с Китаем маркируют как "угрозу национальной безопасности США". Что они считают угрозой? Никаких действий, наносящих им ущерб, мы не производили и не производим. А как "угроза" интерпретируются развитие экономики, укрепление обороноспособности и упрочнение позиций на мировой арене России и Китая", — убежден глава комитета.

По его словам, "угроза" в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает их "претензии на мировую гегемонию".