В БиГ задержали шесть человек за массовое убийство сербов в 1992 году

БЕЛГРАД, 19 дек — РИА Новости. Сотрудники Агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) задержали на территории муниципалитетов Какань и Илияш шесть человек по подозрению в военных преступлениях в ходе войны 1992-1995 годов.

Задержанные во время вооруженного конфликта были командирами и рядовыми членами мусульманской Территориальной обороны и армии Республики БиГ.

"Они подозреваются в совершении преступлений против гражданского населения, военнопленных, противозаконного убийства и ранения противника, нарушений законов и обычаев войны в районе села Чемерно в муниципалитете Илияш в 1992 году", — говорится в сообщении SIPA.

Нападение сил бошняков (славян-мусульман) на село Чемерно 10 июня 1992 года стало одним из резонансных преступлений того времени. За один день в селе было убито около 30 местных сербов, в возрасте от 16 до 80 лет, среди которых было десять женщин.

Гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек.

Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.