В БиГ задержали шесть человек за массовое убийство сербов в 1992 году

БЕЛГРАД, 19 дек — РИА Новости. Сотрудники Агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) задержали на территории муниципалитетов Какань и Илияш шесть человек по подозрению в военных преступлениях в ходе войны 1992-1995 годов.
"Они подозреваются в совершении преступлений против гражданского населения, военнопленных, противозаконного убийства и ранения противника, нарушений законов и обычаев войны в районе села Чемерно в муниципалитете Илияш в 1992 году", — говорится в сообщении SIPA.
Нападение сил бошняков (славян-мусульман) на село Чемерно 10 июня 1992 года стало одним из резонансных преступлений того времени. За один день в селе было убито около 30 местных сербов, в возрасте от 16 до 80 лет, среди которых было десять женщин.
Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.