Хантсман рассказал, как школьником встретился с космонавтом Леоновым

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал, что на всю жизнь сохранил впечатления от встречи с американским астронавтом Томом Стаффордом и советским космонавтом Алексеем Леоновым, которые выступали в его школе, когда дипломат был подростком.

Командиры советского и американского экипажей экспериментального полета "Союз" — "Аполлон" выступили перед учениками одной из школ американского Солт-Лейк-Сити в 1977 году.

"Впечатления, которые они оба оставили, так долго не оставляли меня, были настольно неизгладимыми, что я помню о них до сих пор. И они пробудили много размышлений о важности космоса, положении космонавтов в обществе как героев сегодняшнего дня", — заявил посол, выступая перед началом трансляции на сайте NASA прибытия нового экипажа на Международную космическую станцию (МКС).

Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос и осуществивший 40 лет назад вместе с напарником Валерием Кубасовым историческую стыковку советского космического корабля "Союз" с американским "Аполлоном".

Пятнадцатого июля 1975 года были запущены советский корабль "Союз-19" с космонавтами Леоновым и Кубасовым на борту и американский "Аполлон" с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном, 17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции.