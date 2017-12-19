Финский депутат лишился поста в партии после пьяного поцелуя на корпоративе

ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек — РИА Новости. Вице-председатель правой партии "Истинные финны" Теуво Хаккарайнен потерял свой пост и получил выговор после того как, будучи подшофе, в здании финского парламента силой поцеловал депутата Вееру Руохо из партии "Национальная коалиция".

Действия депутата Хаккарайнена квалифицировали как харрасмент, а самого парламентария лишили занимаемой должности, говорится в заявлении партии "Истинные финны" во вторник.

Инцидент остался бы незамеченным, если бы не однопартиец Руохо, который публично возмутился происходящим, особенно в те дни, когда в финском парламенте проходит кампания против домогательств. При этом сама Руохо через социальные сети поинтересовалась у Хаккарайнена, помнит ли он поцелуй. Ответ, к её удивлению, был откровенным: депутат написал, что был слишком пьян, ничего не помнит, извинился и признал, что ему пора бросать пить.

Тем не менее Руохо обратилась в полицию с просьбой расследовать инцидент.

Спикер парламента Финляндии Мария Лохела уже сообщила, что, вероятно, отменит "партийные корпоративы" в стенах главного законодательного органа страны, поскольку поведение депутатов непристойно.