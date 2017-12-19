Суд продлил арест экс-бойцов "Беркута" по делу о стрельбе на Майдане

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Святошинский районный суд Киева во вторник удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 17 февраля 2018 года арест пятерым бывшим бойцам спецподразделения "Беркут", которые являются подсудимыми по уголовному делу о гибели людей во время массовых беспорядков на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в феврале 2014 года.

Экс-бойцов "Беркута" обвиняют в убийстве 48 протестующих, совершении теракта и препятствовании митингам на Майдане. Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с жителем Львова Иваном Бубенчиком, который назвался участником акций протеста на площади Независимости и заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Сообщается, что первыми убитыми в тот день были не протестующие, а бойцы "Беркута".

"Суд присяжных постановил ходатайство защиты об отмене ранее избранной им меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым… оставить без удовлетворения, ходатайство стороны обвинения о продлении содержания их под стражей удовлетворить", — сказал председательствующий судья.

В заседании объявлен перерыв до 11.30 (12.30 мск) 26 декабря.