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В мире

В МИД сожалеют о решении США наложить вето на резолюцию по Иерусалиму

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (349)
15:3419.12.2017
(обновлено: 15:55 19.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вызывает сожаление, что США, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Иерусалиму, не в первый раз демонстрируют подходы, идущие наперекор воле всего мира, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Визит Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото
© пресс-служба правительства Израиля
Нетаньяху поблагодарил Трампа после вето США в Совбезе ООН по Иерусалиму
В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала против. Все остальные члены Совета проголосовали "за".

"Вызывает сожаление, что США, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и позиционирующие себя в качестве ключевого посредника в палестино-израильском конфликте, по сути дела уже не в первый раз демонстрируют подходы, идущие наперекор воле международного сообщества и размывающие международно-правовую основу ближневосточного урегулирования", — говорится в комментарии.

Сергей Лавров и советник президента Палестины Набиль Шаас во время встречи в Москве. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров пообещал сделать все возможное, чтобы наладить диалог по Иерусалиму
В МИД РФ отметили, что проект резолюции по Иерусалиму стал ответом арабских государств на объявленное 6 декабря президентом США Дональдом Трампом решение признать Иерусалим столицей государства Израиль и поручить госдепартаменту проработать вопрос о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Такое решение было резко критически воспринято в мире, причем не только в его арабской и мусульманской частях, привело к серьезной эскалации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа", — сообщили в ведомстве.

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Мусульмане в разных странах протестуют против решения США по Иерусалиму
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пурген Пургин
В МИД РФ сожалеют, а в США блокируют, вводят санкции, посылают флот, развязывают войну..., а в МИД РФ, по прежнему, только и могут, что сожалеют... Позор!!!
15:46
19.12.2017
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