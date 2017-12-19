На Украине появилась "школа экзорцизма"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киеве появилась "школа экзорцизма", создатели которой обещают продемонстрировать "изгнание бесов в духовном мире".

По утверждению организаторов проекта, школа будет обучать "диагностированию" наличия злых духов не только в живых существах, но и в предметах, а также снимать проклятия и избавлять людей от зависимости.

"Наша миссия — поднять духовных воинов, научить справляться с силами тьмы в нашей стране, в наших домах, в нашей жизни", — говорится на странице заведения в Facebook.

Менеджер школы рассказала украинским "Вестям", что вероисповедание потенциальных учеников не имеет значения, поскольку главным условием для поступления является их платежеспособность. При этом в случае, если курс не даст результата, выплаченная сумма не возвращается.