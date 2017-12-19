МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Декларация двадцати европарламентариев против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) стала попыткой "невостребованных" депутатов привлечь к себе внимание, считает главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

По его словам, для этих депутатов подобная декларация — возможность лишний раз создать инфоповод.

"И сейчас, когда, наконец, конфликт с российской делегацией привел к пониманию необходимости изменения правил работы таким образом, чтобы они отражали реальные потребности и форматы политического взаимодействия на Европейском континенте, у этих "вчерашних лидеров" началась настоящая истерика", — продолжил он.

Свое несогласие с возвращением России в организацию выразили представители Словакии, Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины. По данным РИА Новости, в прошлом году в ПАСЕ распространили схожий документ.

Эксперт напомнил, что в последнее время в столицах и в самом Совете Европы говорят о необходимости реформирования ПАСЕ.

"Эта структура была на периферии европейской политики, она мало волновала ведущие европейские столицы, и в ней образовался "вакуум" из-за отсутствия "грандов" европейской политики. <…> Этот вакуум быстро заполнили собой третьестепенные депутаты, невостребованные на "передовой" как у себя в странах, так и в европейских форматах, прежде всего в Брюсселе", — сказал он.

По словам Берестнева, "истерика" у депутатов началась после того, как конфликт с российской делегацией обнажил необходимость изменить правила работы так, чтобы они отражали "реальные потребности и форматы политического взаимодействия".

Москва с прошлого года не направляет документы для аккредитации в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев из-за позиции по Крыму лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов.

В конце июня в Москве заявили, что намерены приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации не восстановят в полном объеме. Несмотря на это, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов организации.