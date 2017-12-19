ДУШАНБЕ, 19 дек — РИА Новости. Укрепление вооруженных сил Таджикистана является приоритетом для России, заявил в Душанбе на церемонии передачи военного и военно-технического оборудования начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский.

"Укрепление вооруженных сил Таджикистана является для нас приоритетом, а наши дружеские союзнические отношения рассматриваем в качестве важного фактора региональной стабильности", — сказал он.

По его словам, Таджикистан всегда может рассчитывать на поддержку России в сфере обеспечения безопасности. "Вооруженные силы наших стран должны быть готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе и негативному", — сказал Кшимовский.

"При необходимости наши военные будут плечом к плечу выполнять боевые задачи", — добавил он.

Во вторник очередная партия российского военного и военно-технического оборудования была передана вооруженным силам Таджикистана для охраны границы с Афганистаном. Всего в 2017 году, по словам Кшимовского, Душанбе получил от Москвы "российской продукции военного назначения на 122 миллиона долларов".