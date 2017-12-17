Трамп проводит совещания с министрами накануне реформы налогообложения

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который проводит выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, активно встречается с министрами накануне готовящейся реформы налогообложения, сообщила пресс-служба Белого дома.
Администрация Трампа периодически пикируется с журналистами на тему того, как президент проводит выходные. Журналисты предполагают, что выходные Трамп проводит в основном за игрой в гольф, а Белый дом заявляет, что глава государства по выходным обычно активно работает. В субботу Трамп улетел на выходные в Кэмп-Дэвид, но пресс-пул с собой не взял.
Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.
Также Трамп намерен в понедельник объявить о разработанной новой стратегии национальной безопасности.