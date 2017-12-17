Порошенко посетит Португалию с рабочим визитом

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 17-18 декабря посетит с рабочим визитом Португалию, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко 17-18 декабря 2017 года осуществит официальный визит в Португалию", — говорится в сообщения.

По данным пресс-службы, Порошенко планирует провести встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта, председателем Ассамблеи Португалии Ферру Родригишем.

Как отмечается, ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые должны способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португалией в ​​различных сферах.