В Киеве вандалы написали ругательства у дома экс-главы минэнерго

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Неизвестные жгли шины возле дома экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в Печерском районе Киева, на заборе и на дверях гаража остались надписи с ругательствами, сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию и Госслужбу Украины по ЧС.

"Неизвестные лица сегодня жгли шины якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого… Горели шины на площади пять квадратных метров, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что на заборе и на дверях гаража возле дома экс-министра неизвестные написали "предатель", "Ставицкий — под арест", "вор", "верни награбленное" и другие надписи.

Как отмечается, на месте работала полиция, но подробности пока не разглашаются.

Генпрокуратура с 6 марта 2014 года расследует уголовное дело в отношении Ставицкого, который в 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль. Экс-министра подозревают в завладении государственным имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору с группой лиц. В апреле 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол согласился объявить Ставицкого в международный розыск. Однако в мае того же года розыск экс-чиновника был приостановлен.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. После госпереворота новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.