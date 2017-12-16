Конгрессмен Шифф опасается завершения дела о российском "вмешательстве"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что члены Республиканской партии могут прекратить расследование комитета о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года к концу месяца.

"Я все больше беспокоюсь, что республиканцы прекратят расследование комитета по разведке палаты представителей в конце месяца", — заявил Шифф в Twitter

Шифф отметил, что начиная с марта комитет добился значительного прогресса в расследовании, было проведено много слушаний, изучены тысячи документов и допрошены ключевые свидетели. Тем не менее, отмечает демократ, республиканцы не назначили ни одного слушания с участием свидетелей "после следующей пятницы и ни одного в 2017 году". "У нас есть десятки выдающихся свидетелей, с которыми они отказываются контактировать", — пишет Шифф.

По мнению Шиффа, "республиканцы хотят провести ряд слушаний только для того, чтобы создать впечатление серьезного расследования".

Он считает, что ответственность за проведение "тщательного расследования" или его предотвращение падает на спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана. "Я беспокоюсь, что он откликается на призывы… президента Дональда Трампа "сделать что-нибудь", закрыв расследование в отношении России и открыв новое в отношении Хиллари Клинтон", — написал Шифф.

Также старший демократ в комитете заявил, что "нападения на (спецпрокурора Роберта) Мюллера, министерство юстиции и ФБР на этой неделе ясно дают понять, что они планируют ополчиться на расследование". "Агрессивно и скоро", — добавил Шифф.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.