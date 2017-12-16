Скворцова провела переговоры с Элтоном Джоном

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон во время своего визита в Москву встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и обсудил сотрудничество его Фонда борьбы со СПИДом с министерством здравоохранения РФ.

"Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим Фондом борьбы со СПИДом и министерством здравоохранения в России. Важная и срочная работа", — написал британский певец в своем Instagram под снимком с российским министром. Позже эту запись перепостил аккаунт правительства РФ.

Элтон Джон посетил Россию в рамках своего мирового тура в поддержку альбома Wonderful Crazy Night. Его концерт прошел в четверг, 14 декабря, в Москве. Фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation создан певцом в 1992 году.