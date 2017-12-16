Пушков осудил позицию стран, выступивших против возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что страны, делегаты которых выступили против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), должны сами платить за нее в Совет Европы.

"Двадцать стран, которые выступили против возвращения России в ПАСЕ, должны отныне выплачивать ее долю финансового вклада в СЕ. За истерику надо платить", — написал сенатор на своей странице в Twitter

Ранее сообщалось, что делегаты ПАСЕ от 20 стран выступили против возможного возвращения России в эту организацию. Свое несогласие выразили представители Словакии, Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины.

В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ без России. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.