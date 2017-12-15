США не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Что касается переговоров, мы не примем предварительных условий. Вы слышали, что другие стороны призывали к "замораживанию в ответ на замораживание" (военной активности и учений — ред.), мы это не принимаем в качестве предварительного условия. Мы не принимаем никакого ослабления режима санкций в качестве предварительного условия, также не принимаем возобновление гуманитарной помощи в качестве предварительного условия", — сказал Тиллерсон журналистам.