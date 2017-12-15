Сеул призвал усилить давление на КНДР для возвращения страны к переговорам

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

ООН, 15 дек — РИА Новости. Сеул призывает усилить давление на КНДР для возвращения страны за стол переговоров, заявил вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хун, выступая в ООН.

Он отметил, что международному сообществу "нужно делать гораздо больше" по КНДР. По его словам, необходимо перекрыть возможность для Пхеньяна использовать пути в обход санкций по продаже своих продуктов и "незаконному импорту нефти".

"Мы должны оказать как можно больше давления, пока Северная Корея не вернется за стол переговоров с искренним желанием начать денуклеаризацию", — сообщил Чо Хун.