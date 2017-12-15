Небензя: Россия с тревогой наблюдает за развитием ситуации вокруг КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. В России с тревогой наблюдают за опасным развитием ситуации на Корейском полуострове, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В России с тревогой наблюдают за опасным развитием ситуации в регионе. Мы едины в осуждении провокационной ракетно-ядерной активности Пхеньяна, которая в последние полтора года приобрела опасную динамику. Неприемлемы ситуации, когда очередная ракета без всякого уведомления стартует с северокорейской территории, подвергая несоразмерным рискам жизни обычных граждан, в том числе морские и авиационные перевозки в регионе", — заявил Небензя, выступая в ООН.

По его словам, в настоящее время "мы переживаем одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове".

"Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика. Воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой игрой мускулами привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать — будет война или нет. Как известно, в условиях такой напряженности один необдуманный или неверно истолкованный шаг может привести к плачевным последствиям",- сообщил российский дипломат.