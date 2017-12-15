Небензя рассказал, в каком случае КНДР откажется от ядерной программы

ООН, 15 дек — РИА Новости. Пхеньян вряд ли откажется от своей ракетно-ядерной программы, пока будет видеть прямую угрозу своей безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, причем в качестве неядерного государства", — заявил Небензя, выступая на заседании СБ ООН по КНДР в пятницу.

При этом, по его словам, "КНДР вряд ли откажется от ракетно-ядерных программ, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности".