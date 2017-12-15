МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова выступить посредником на переговорах между США и КНДР, приложить все усилия для того, чтобы убедить Пхеньян в их необходимости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы, чтобы Россия помогла в решении проблемы вокруг КНДР, передает агентство Рейтер. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и возможными инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

"Россия готова предложить такую помощь США и выступить посредником на переговорах ради сохранения мира. Для этого мы готовы пойти на конкретные, реальные шаги", — заявил Джабаров.

По его словам, Россия готова со своей стороны также приложить все усилия для того, чтобы убедить Пхеньян в необходимости переговоров.

"Мы готовы предпринять реальные шаги по урегулированию", — сказал сенатор.