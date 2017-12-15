МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова выступить посредником на переговорах между США и КНДР, приложить все усилия для того, чтобы убедить Пхеньян в их необходимости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия готова предложить такую помощь США и выступить посредником на переговорах ради сохранения мира. Для этого мы готовы пойти на конкретные, реальные шаги", — заявил Джабаров.
По его словам, Россия готова со своей стороны также приложить все усилия для того, чтобы убедить Пхеньян в необходимости переговоров.
"Мы готовы предпринять реальные шаги по урегулированию", — сказал сенатор.