КНДР не готова отказаться от ядерной программы, заявили в МИД Японии

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что изменить политику КНДР возможно, в том числе путем санкций.

По его словам, "очевидно, что КНДР не готова отказаться" от развития ядерной программы и "не заинтересована к возвращению значимого диалога".

"Япония никогда не ставила перед собой цель изменения режимов в других странах силовым путем. Мы считаем, что мирное решение предпочтительно, однако именно Северная Корея постоянно отвергает это решение. Вместо этого, они продолжают эскалацию своих провокационных действий", — заявил Коно, выступая в ООН.

Он отметил, что "международное сообщество тесно сотрудничает по оказанию давления на КНДР", "только таким образом мы можем изменить политику КНДР". "Серия санкций является эффективным средством для достижения этой цели", — пояснил японский министр.

Он добавил, что "санкции — наиболее эффективны, когда их полностью выполняют". "Мы призываем все страны полностью выполнять санкции. Япония готова помочь странам, у которых есть трудности в выполнении санкций", — подчеркнул Коно.