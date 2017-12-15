Договориться по Brexit к марту 2019 года сложно, но возможно, считает Туск

БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск считает возможным, но одновременно очень сложным достижение полного соглашения по Brexit к запланированному ранее сроку — концу марта 2019 года.

"Это по-прежнему реально, но, конечно, очень сложно", — ответил он сказал на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос о возможности полного соглашения к обозначенному сроку.

Переговоры о Brexit идут в два этапа. Первый практически завершен, он включал договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении Британией финансовых обязательств перед союзом. В этой части достигнут достаточный прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и создать договор об отделении Великобритании от ЕС. Вторая фаза — переговоры о переходном периоде в отношениях Британии и союза после Brexit и о структуре будущего партнерства.