Россия и Китай подтвердили настрой на недопущение эскалации вокруг КНДР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия и Китай подтвердили обоюдный настрой на плотную координацию усилий Москвы и Пекина с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности в регионе, сообщили в МИД РФ после встречи замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с послом КНР в Москве Ли Хуэем.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации вокруг Корейского полуострова. Подтвержден обоюдный настрой на плотную координацию усилий России и Китая с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности в регионе", — говорится в сообщении.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.