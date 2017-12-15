МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Италии велосипедист разозлился на двух мужчин на мотоцикле и запустил в их сторону больше двух десятков фейерверков. Видеоролик инцидента, снятый на камеру велосипедиста, опубликовала Daily Mirror.

В начале ролика мотоциклисты обгоняют велосипедиста и начинают о чем-то с ним спорить. После этого он достает фейерверк и устанавливает его в трубу, примотанную скотчем к рулевой колонке.

Запустив два одиночных заряда, мужчина на велосипеде начинает "расстреливать" байкеров россыпью. Судя по всему, один или несколько фейерверков попадают в мотоцикл, после чего он падает.

Один из мужчин остается лежать на дороге, а другой пытается бежать. Велосипедист преследует его, продолжая "обстрел".

В СМИ не уточняют, что послужило причиной конфликта между людьми, запечатленными на видео.