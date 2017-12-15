Шульц рассказал, когда начнутся переговоры о создании правящей коалиции

БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предварительные переговоры о формировании нового правительства Германии планируется запустить в первых числах января, заявил глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц журналистам в Берлине. Его выступление в прямом эфире транслирует телеканал N24.
"Исходим из того, что мы запустим в начале января зондирующие переговоры и быстро придем к результатам", — сказал Шульц. Он добавил, что на следующей неделе пройдет еще одна встреча представителей СДПГ и альянса Меркель ХДС/ХСС, на которой будет определена точная дата начала консультаций.