Руководство СДПГ одобрило запуск переговоров с альянсом Меркель

БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Руководство Социал-демократической партии Германии одобрило запуск предварительных переговоров с альянсом канцлера Ангелы Меркель о формировании коалиционного правительства, заявил лидер партии Мартин Шульц журналистам в Берлине.

Вопрос о переговорах между альянсом Меркель и СДПГ встал после того, как канцлер не сумела договориться о коалиции с двумя другими партиями. Если коалиционное правительство не будет создано, Германии грозят новые выборы.

"Правление и президиум единогласно одобрили наше предложение (о запуске переговоров)… Речь идет о переговорах с открытым результатом", — сказал Шульц, его выступление в прямом эфире транслирует телеканал N24.