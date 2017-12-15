Трудности с созданием правительства ФРГ вряд ли ослабят ЕС, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Формирование правительства в ФРГ вряд ли займет несколько недель или месяцев, но даже в этом случае это станет фактором, ослабляющим Евросоюз, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я не думаю, что это займет недели или месяцы. И, даже если так произойдет, это не ослабит Европу", — сказал Юнкер журналистам после саммита ЕС.

По его словам, "Германия имеет влияние в ЕС, но та драматичная картина, которую мы иногда наблюдаем в немецкой прессе, не соответствует тому, что касается каждодневных дел Европы".

Выборы в бундестаг Германии прошли в конце сентября, по их итогам альянс ХДС/ХСС сформировал самую крупную фракцию в бундестаге и пытается договориться с другими партиями о создании коалиционного правительства ФРГ.