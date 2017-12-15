Принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая

ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года, объявил в пятницу Кенсингтонский дворец.

"Его королевское высочество принц Генри Уэльский и мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Сегодняшнее объявление является дополнением к более раннему объявлению о месяце свадьбы и месте ее проведения – часовне святого Георгия в Виндзорском замке", — говорится в сообщении дворца в Twitter.

О своей помолвке принц Гарри и Маркл объявили 27 ноября.

Свадьба состоится в один день с финалом Кубка Англии по футболу, так что у британцев будет выбор, что смотреть по телевизору.

Чтобы обвенчаться в лоне Церкви Англии, протестантке Маркл, решившей ради замужества пожертвовать актерской карьерой, предстоит пройти катехизацию. Кроме того, Маркл намерена получить британское гражданство.

Все расходы за свадьбу королевская семья берет на себя.

Два дня назад представитель Кенсингтонского дворца объявил, что невеста принца Гарри получила приглашение отпраздновать Рождество вместе с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке. Это станет нарушением традиции, согласно которой только супруги членов королевской семьи включаются в состав "ближнего круга" королевы Елизаветы II.