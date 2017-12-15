У посольства США в Киеве проходит митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму

Митинг у посольства США в Киеве из-за решения Трампа по Иерусалиму. 15 декабря 2017

Митинг у посольства США в Киеве из-за решения Трампа по Иерусалиму. 15 декабря 2017

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Митинг проходит у здания посольства США в Киеве из-за решения американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает украинское агентство УНН.

"Под посольством США в Киеве в пятницу устроили митинг из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля", — передает агентство со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что организаторы мероприятия под стенами посольства — палестинская диаспора на Украине — заявили, что акция устроена "против срыва мирного процесса" на Ближнем Востоке, вызванного решением Трампа.

На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.