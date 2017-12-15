Расклад сил в ПАСЕ пока еще не в пользу России, заявил Слуцкий

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. РФ предложила в максимальном высоком для Совета Европы формате встретиться в Москве после январской сессии ПАСЕ для обсуждения своего участия в ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы предложили… собраться в Москве по завершению январской сессии ПАСЕ в формате президентского комитета во главе с новым лидером ПАСЕ… бюро комитета министров Совета Европы – это пять ведущих постпредов во главе с генеральным секретарем организации господином Ягландом. И в таком высоком, максимально высоком для Совета Европы формате мы могли бы в Москве ещё раз обменяться о будущем Совете Европы в контексте сотрудничества РФ с организацией", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

Политик также с сожалением отметил, что пока "сегодня расклад сил в ПАСЕ пока ещё не в нашу пользу".

"По сегодняшнему раскладу сил в Ассамблее вероятность того, что они (полномочия РФ — ред.) будут подвергнуты сомнению, оспорены – это примерно 100%", — заявил Слуцкий.