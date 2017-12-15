В Совфеде назвали число россиян, находящихся в украинских тюрьмах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На Украине в настоящее время в тюрьмах содержится по политическим мотивам более 400 россиян, вина которых не доказана, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Антироссийская направленность политики Петра Порошенко принимает самые изощрённые формы. О международном праве на Украине сегодня забыли. В украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых неясна и не доказана", — заявил Бондарев журналистам.

Он отметил, что в рамках реализации федерального закона о парламентском контроле Совет Федерации направил запрос в МИД, Минюст и Генпрокуратуру России с тем, чтобы получить данные о действиях, предпринимаемых для защиты российских граждан и юридических лиц на Украине. Ответ ведомств был получен и доведён до сведения сенаторов на заседании палаты в пятницу.

По словам Бондарева, российские ведомства предпринимают "посильные" меры для защиты прав наших соотечественников на Украине. Вместе с тем, констатировал глава комитета, у этих ведомств слишком мало полномочий в данной сфере, слишком мало рычагов влияния. "Нужны дополнительные механизмы активного участия в судьбах наших граждан за рубежом, инструменты реального воздействия на ситуации и решения проблем", — полагает он.