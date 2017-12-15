Киев не стал комментировать сроки обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Власти Украины не будут комментировать сроки обмена пленными, чтобы его не сорвать, сейчас идет активная подготовка, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Дорогие журналисты. Мы со всеми задействованными структурами и компетентными органами интенсивно работаем, чтобы для общества и для конкретных семей были позитивные новости. Ежедневно — координационные совещания и встречи всех задействованных, конкретные шаги, которые приближают нас к определению даты и времени. И сейчас — никаких эфиров или комментариев, никаких фамилий или деталей, прошу отнестись с пониманием. Слишком большая ответственность — чтобы все произошло… Поэтому сейчас нужны деликатность и тишина", — написала Геращенко в пятницу в Facebook, комментируя сроки обмена пленными.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. СМИ писали, что обмен пленными может состояться до Нового года.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в пятницу сообщил, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу для подготовки обмена пленными пройдет в понедельник.