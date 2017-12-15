В ОЧЭС не поддержали позицию Украины по мосту в Крым, заявили в Киеве

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Позиция Украины относительно строительства моста через Керченский пролив не находит поддержки в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в пятницу на брифинге в рамках заседания ОЧЭС в Киеве.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в свою очередь заявил, что попытку Киева втянуть Россию в судебные тяжбы из-за строительства моста стоит расценивать как демарш, она продиктована чувством бессильной злобы.

"Мы считаем нелегальным строительство, поскольку территория (Крыма) оккупирована нелегально, и мы обращаем внимание, в том числе, в ОЧЭС. Правда, это не находит, к сожалению, поддержки, такие проекты не могут реализоваться без должного внимания международного сообщества", — цитирует Боднара агентство УНИАН в пятницу.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее сообщил о намерении создать совместную следственную группу стран черноморского региона — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, а также Украины — для расследования возможных экологических нарушений при строительстве моста в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это заявление "космической глупостью".

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.