Россия сделает все возможное для защиты прав Керимова, заявили в Кремле

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия сделает все возможное для защиты прав сенатора Сулеймана Керимова, который во Франции проходит по экономическому делу, если его права будут нарушаться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

"Сейчас там работают адвокаты, поэтому в данном случае только они могут сейчас участвовать в регулировании вот этой спорной ситуации, которая возникла. Но в любом случае, в случае, если права Сулеймана Керимова каким-то образом будут нарушаться, то, безусловно, российская сторона как за своего гражданина и как за сенатора будет, естественно, скажем так, делать все возможное, чтобы эти права обеспечить, в случае нарушения этих прав", — сказал Песков, отметив, что Кремль "безусловно" следит за ситуацией.

"Воспринимать эти данные как подтвержденные и доказанные мы с вами не можем, поэтому давайте все-таки дождемся момента урегулирования, юридического урегулирования того спора, который сейчас обсуждается во Франции", — добавил он.

Отвечая на вопрос, необходима ли будет проверка со стороны российской прокуратуры, если данные прокуратуры Франции подтвердятся, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в прокуратуру".