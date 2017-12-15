Около 70% молдаван выступают против переименования госязыка в румынский

КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Подавляющее большинство молдаван выступает против присоединения к Румынии и против переименования государственнного языка страны. Таковы данные опроса "Барометр общественного мнения", представленного Институтом общественных политик.

Как сообщает Sputnik Молдова , исследование показало: если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 56,2% респондентов проголосовали бы против. "За" высказались бы 21,8% опрошенных.

По результатам социологического исследования, 68,9% респондентов считают, что государственный язык Молдавии должен называться молдавским, а 25,8% — румынским.

Социологическое исследование проводилось с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Конституционный суд республики дал положительное заключение по законопроекту.

В среду, 13 декабря, и правительство Молдавии решило поддержать эту инициативу.

Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов парламента. Президент республики Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.

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