КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Подавляющее большинство молдаван выступает против присоединения к Румынии и против переименования государственнного языка страны. Таковы данные опроса "Барометр общественного мнения", представленного Институтом общественных политик.
По результатам социологического исследования, 68,9% респондентов считают, что государственный язык Молдавии должен называться молдавским, а 25,8% — румынским.
Социологическое исследование проводилось с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек.
Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Конституционный суд республики дал положительное заключение по законопроекту.
Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов парламента. Президент республики Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.
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