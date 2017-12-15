В ДНР назвали дату видеоконференции по обмену пленными в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу для подготовки обмена пленными пройдет в понедельник, заявил журналистам в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

В минувший вторник прошла видеоконференция подгруппы, однако участники так и не смогли согласовать дату обмена пленными. Следующая конференция ожидалась в пятницу.

"Все знают, что видеоконференция, которая проходила во вторник, была сорвана… Следующая будет проходить в понедельник", — сказал Захарченко.