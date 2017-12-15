Перевод школ на латышский отпугнет гастарбайтеров, заявил мэр Вентспилса

РИГА, 15 дек — РИА Новости. Отмена билингвального обучения скажется на возможности привлечения рабочих из третьих стран, заявил мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс в интервью местной радиостанции.

"Нам не важно, откуда рабочая сила, нам важно, чтобы она была. Например, если сейчас вузы готовят 300 IT-специалистов, тогда как Латвии необходимо 3 тысячи таких специалистов в год. Где взять эти 2,5 тысячи? Только из-за границы", — цитирует слова мэра Sputnik Латвия

По словам Лембергса, Вентспилс пытается решить вопрос с привозом относительно недорогой рабочей силы, например, из Украины, но здесь могут возникнуть определенные сложности. В частности, перевод образовательных учреждений на латышский язык обучения отпугнет украинцев, и они поедут туда, где говорят на английском или немецком.

По словам Лембергса, он и раньше указывал на то, что подход нынешних властей к госязыку создаст в будущем проблемы c привлечением человеческих ресурсов.

"Я об этом уже говорил, говорил: не спешите. Тут нельзя смотреть только на язык, ведь не в этом суть. Суть — в человеческих ресурсах, потому что только человек создает прибавочную стоимость, ничего другого он не создает. Но никто так и не прислушался. Как говорят русские, что в лоб, что по лбу", — сказал Лембергс.

Как свидетельствует информация Латвийской торгово-промышленной палаты, вопрос о доступности рабочей силы актуален во всех отраслях, причем около 80% предпринимателей поддерживают привлечение иностранцев. Не хватает работников как высшего и среднего уровня, так и низкой квалификации.

В Минэкономики уже отмечали возможность того, что к 2020 году Латвия может столкнуться с дефицитом работников, сопоставимым по размерам с населением Вентспилса: стране будет не хватать порядка 16 тысяч специалистов в области математики и инженерных наук, а также 30 тысяч работников с профессиональным образованием.

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