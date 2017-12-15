Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону для России и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 15 дек – РИА Новости. Со следующего года Литва введет новые правила доступа в зону защиты госграниц со стороны России и Белоруссии, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Там пояснили, что приграничная зона, или зона защиты государственных границ, является частью внутренней территории Литвы и может составлять от 50 метров до нескольких километров. Зону отмечают специальными знаками, а попасть в нее можно только с разрешения.

Со следующего года сократится список лиц, которые имеют право там находиться. Для них вводится госпошлина. Как сообщили в погранслужбе, подобные меры приняты для того, чтобы защитить государственные границы с Россией и Белоруссией.

В список тех, кто может находиться в приграничной зоне, попадут граждане, которые здесь проживают там или имеют недвижимость. Те, кто намерен посетить места захоронений, будут внесены в список с указанием определенного местонахождения. Остальным людям, которые намерены прибыть и находиться в приграничной зоне, придется заплатить госпошлину.

Доступ в приграничную зону для юридических лиц не изменится. Процедура выдачи разрешений останется прежней.

По данным ведомства, в этом году более 300 человек были пойманы за нарушение правил нахождения в приграничной зоне. За подобное правонарушение предусматривается административное наказание – предупреждение или штраф в размере от 40 до 90 евро на первый раз. При повторном и последующих нарушениях – штраф от 90 до 170 евро.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>