США препятствуют поставкам российского оружия в Афганистан, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США препятствуют поставкам российской военной техники и оружия в Афганистан, что снижает потенциал афганских вооруженных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время выступления в Совете Федерации Лавров напомнил, что у РФ и НАТО был проект по поставке и обслуживанию российских вертолетов, но после событий на Украине американцы, по словам министра, начали давить на Кабул, чтобы он отказался от российской техники. Кроме того, Вашингтон требовал от Кабула снять с вооружения порядка 50 тысяч автоматов Калашникова, которые были переданы вместе с боеприпасами Россией Афганистану на безвозмездной основе.

"Помимо вопросов, которые возникают, куда эти 50 тысяч автоматов денутся, мы уже такой вопрос, афганцам задали. Возникает и другой вопрос – чем объясняется такое желание подорвать по сути дела способность афганской армии пользоваться тем вооружением, к которому она привыкла, и навязать новое, к которому еще надо привыкать? Нет на это ответов, кроме того, что американцы пытаются нам чинить препятствия просто из любви к этому "искусству", — заявил Лавров.