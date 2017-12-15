Мюллер запросил данные у фирмы, работавшей на избирательную кампанию Трампа

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у участвовавшей в избирательной компании Дональда Трампа лондонской компании Cambridge Analytica, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Мюллер осенью запросил у компании электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. По словам источника, данные были переданы в комитете по разведке палаты представителей. Один из источников издания также отметил, что в четверг глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.