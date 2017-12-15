Лавров оценил перспективы сотрудничества России, Турции и Ирана

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает, будет ли формат Россия — Турция — Иран постоянным: нужны не застывшие форматы, а гибкие коалиции.

"Я не буду сейчас загадывать, насколько необходимо, целесообразно формировать из этой тройки нечто постоянное, структурированное с секретариатом, с аппаратом. В целом сегодняшние проблемы в мире таковы, что они требуют не каких-то застывших бюрократических формирований, а гибких коалиций, которые позволяют реагировать на вызовы современности оперативно и эффективно", — сказал он, выступая в пятницу на "правительственном часе" в Совете Федерации.