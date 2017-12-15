В Испании задержали предполагаемого зачинщика перестрелки, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Испанская Гражданская гвардия задержала в пятницу утром предполагаемого зачинщика перестрелки, которая произошла в четверг вечером в провинции Теруэль и унесла жизни трех человек, сообщает издание Heraldo.

По данным газеты, сотрудники гвардии задержали мужчину между городами Мирамбель и Кантавьеха, у подозреваемого изъяли оружие, которое он украл у правоохранителей во время перестрелки.

На данный момент известно, что подозреваемый — бывший военный с иностранным гражданством, его личность пока не установлена, отмечает издание.

Ранее ряд СМИ написал, что Гражданская гвардия в провинции Теруэль якобы ликвидировала предполагаемого зачинщика перестрелки, но правительство испанского автономного сообщества Арагон опровергло данные о его ликвидации.

Ранее в правительстве провинции сообщили РИА Новости о гибели трех человек в результате ЧП в провинции Теруэль, двое из них являлись сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел на юге автономного сообщества Арагон в одном из загородных домов. Стрелявший скрылся с места преступления, предположительно, украв оружие у правоохранителей.

По информации испанских СМИ, перестрелка произошла между 19.00 и 20.00 (20.00-21.00 мск). Сотрудники Гражданской гвардии патрулировали муниципалитет Альбалате-дель-Арсобиспо в рамках поисковой операции с целью обнаружить зачинщика другой перестрелки, произошедшей 5 декабря.