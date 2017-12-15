МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Любая полицейская операция в Ливии даже при согласовании с властями в Триполи будет расценена значительной частью ливийского общества как вмешательство во внутренние дела страны, поэтому для начала ливийцам следует преодолеть состояние разобщенности и сформировать подлинно общенациональные органы власти, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Триполи Иван Молотков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может поддержать проведение "военных и полицейских действий" для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. Он отметил, что речь не идет о начале войны, но "усиленной полицейской операции".
Российский дипломат подчеркнул, что иностранное военное присутствие на территории суверенного государства "может и должно осуществляться только по просьбе и с согласия руководства этой страны". "Лично я убежден, что в условиях раскола, в которых находится сегодня Ливия, любая "полицейская операция", тем более "усиленная", пусть даже и согласованная с правительством в Триполи, будет расценена значительной частью ливийского политического истеблишмента и общества как вмешательство во внутренние дела страны", — считает Молотков.
В этой связи он напомнил о "нервозной реакции" на востоке Ливии на объявленное Италией в начале августа этого года намерение направить в территориальные воды Ливии военно-морскую группировку для борьбы с организаторами нелегальной африканской миграции в Европу.
"Поэтому считаю, что прежде, чем говорить о приглашении иностранных контингентов, воинских или полицейских, ливийцам следует преодолеть состояние разобщенности и сформировать подлинно общенациональные органы власти, уполномоченные выступать от лица всей страны", — пояснил российский посол.