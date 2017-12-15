Автомобиль с беженцами в Агадесе, недалеко от границы Ливии и Алжира. Архивное фото

Автомобиль с беженцами в Агадесе, недалеко от границы Ливии и Алжира. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Любая полицейская операция в Ливии даже при согласовании с властями в Триполи будет расценена значительной частью ливийского общества как вмешательство во внутренние дела страны, поэтому для начала ливийцам следует преодолеть состояние разобщенности и сформировать подлинно общенациональные органы власти, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Триполи Иван Молотков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может поддержать проведение "военных и полицейских действий" для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. Он отметил, что речь не идет о начале войны, но "усиленной полицейской операции".

Российский дипломат подчеркнул, что иностранное военное присутствие на территории суверенного государства "может и должно осуществляться только по просьбе и с согласия руководства этой страны". "Лично я убежден, что в условиях раскола, в которых находится сегодня Ливия, любая "полицейская операция", тем более "усиленная", пусть даже и согласованная с правительством в Триполи, будет расценена значительной частью ливийского политического истеблишмента и общества как вмешательство во внутренние дела страны", — считает Молотков.

В этой связи он напомнил о "нервозной реакции" на востоке Ливии на объявленное Италией в начале августа этого года намерение направить в территориальные воды Ливии военно-морскую группировку для борьбы с организаторами нелегальной африканской миграции в Европу.

"Поэтому считаю, что прежде, чем говорить о приглашении иностранных контингентов, воинских или полицейских, ливийцам следует преодолеть состояние разобщенности и сформировать подлинно общенациональные органы власти, уполномоченные выступать от лица всей страны", — пояснил российский посол.

На востоке Ливии в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.

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