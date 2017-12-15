Посол России заявил о готовности к работе с США для решения кризиса в Ливии

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия открыта к взаимодействию с США для решения кризиса в Ливии, главное – чтобы готовность к такому сотрудничеству была взаимной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Триполи Иван Молотков.

"Россия открыта к взаимодействию со всеми странами в целях совместного поиска развязок ливийского кризиса, в том числе, разумеется, и с Соединенными Штатами. Кстати, отмечу, что с моими западными коллегами по дипломатическому корпусу, включая американцев, мы поддерживаем нормальные рабочие отношения", — сказал российский дипломат.

Главное, по его словам, чтобы "готовность к такому сотрудничеству была обоюдной и далекой от сиюминутной политической конъюнктуры".

На востоке Ливии в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.