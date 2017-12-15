Симоньян: Лондон обиделся, что Twitter не подтвердил "влияние" RT на Brexit

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала недовольство председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дамиана Коллинса данными Twitter о "попытках" России повлиять на результаты референдума по Brexit.

"В британском парламенте обиделись, что Twitter не подтвердил им наше вмешательство в Brexit, и потребовали у Twitter копать тщательнее", — заявила Симоньян RT

Ранее газета The Guardian сообщила, что Коллинс недоволен сведениями, которые предоставил Twitter, о "попытках" России повлиять на результаты референдума о выходе страны из ЕС.

Как пишет издание, Twitter нашел новый аккаунт, вероятно, связанный с Россией, который опубликовал шесть рекламных объявлений RT во время голосования по Brexit. На них он потратил чуть больше тысячи долларов.

В ноябре британская избирательная комиссия начала расследование источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС. В частности, эту информацию запросили у соцсетей. Facebook и Twitter тогда заявили, что готовы содействовать расследованию.

В свою очередь, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что нет фактов, подтверждающих это.