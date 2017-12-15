На шахте в ДНР три человека пострадали при пожаре

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Возгорание газо-воздушной смеси произошло на шахте в самопровозглашенной Донецкой народной республике, пострадали три горняка, сообщили в пятницу в МЧС ДНР.

"В 09.56 (совпадает с мск) 14 декабря в Шахтерском районе произошло воспламенение газо-воздушной смеси в горной выработке. В результате происшествия пострадали три человека. Все пострадавшие госпитализированы в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.