СМИ: Таиланд готов стать посредником между США и КНДР

БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. Таиланд предложил США посредничество в достижении договоренностей о прямых переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Отмечается, что такое предложение таиландская сторона высказала в четверг вечером на встрече находящегося в Бангкоке с визитом специального представителя США по Северной Корее Джозефа Юна и генерального секретаря совета безопасности Таиланда генерала Ванлопа Ронгсано.

США следует поддерживать открытым какой-либо канал для диалога с Северной Кореей, и Таиланд готов помочь усадить за стол переговоров представителей КНДР, сказал на встрече генерал Ронгсано, слова которого приводит газета.

Спецпредставитель США по Северной Корее также встретился в тот же день с заместителем министра иностранных дел Таиланда Вирасаком Футракуном. На встрече Джозеф Юн подчеркнул желание США разрядить напряженность вокруг Северной Кореи путем мирного диалога. Замглавы МИД Таиланда в ответ заявил о приверженности его страны последовательному выполнению строгих обязательств по резолюциям Совбеза ООН в связи с Северной Кореей.

"Таиланд вместе с другими странами международного сообщества предпринимает усилия для возвращения КНДР за стол переговоров в целях разрядки напряженности на Корейском полуострове", — говорится в заявлении МИД Таиланда, опубликованном после встречи.