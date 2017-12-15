В Бруклине арестовали женщину за финансовую поддержку террористов

НЬЮ-ЙОРК, 15 дек — РИА Новости. Прокуратура США обвинила 27-летнюю жительницу нью-йоркского района Бруклин в банковских махинациях с целью материальной поддержки террористов за рубежом, говорится в заявлении прокуратуры восточного округа.

Зубия Шахназ была арестована в среду по подозрению в финансовых махинациях, сговоре с целью отмывания средств, отмывании денег для поддержки иностранной террористической организации и другим статьям.

"Подозреваемая была привлечена к суду. Следующее заседание суда состоится 5 января", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным обвинителя, приблизительно с марта по август 2017 года Зубия Шахназ "вместе с другими" намеренно попыталась провести махинацию, чтобы завладеть средствами одной или более финансовых институций", в частности, корпораций American Express, банков Chase и TD. В этот же период времени Шахназ переводила денежные средства из США в Пакистан, Китай и Турцию с целью "предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации". Речь идет о махинациях на сумму свыше 80 тысяч долларов.

По некоторым статьям обвинения Шахназ может грозить до 30 лет тюрьмы.