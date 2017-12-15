В США обвинили Коми в помощи Клинтон в уходе от проблем с законом

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Конгрессмен США Рон Джонсон заявил в четверг, что экс-директор ФБР Джеймс Коми мог умышленно избавить Хиллари Клинтон от проблем с законом, размыв формулировки заключения по делу экс-госсекретаря и убрав оттуда упоминания о потенциальных преступлениях.

Коми в 2016 году заявил, что Клинтон не совершила преступления, используя частный сервер вместо правительственного для своей служебной переписки на посту госсекретаря.

Джонсон, республиканец от штата Висконсин, обратился с письмом к нынешнему директору ФБР Кристоферу Рэю, прося дать оценку новым документам, оказавшимся в распоряжении конгрессмена. Из документов следует, что заявление Коми по Клинтон неоднократно исправлялось, причем вместо юридических терминов там появились оценочные суждения. Так, из текста было убрано выражение "грубая небрежность" (gross negligence), оно было заменено на "исключительную неосмотрительность" (extreme carelessness). При этом "грубая небрежность" — юридический термин, который используется при предъявлении уголовных обвинений в халатности. В то же время "неосмотрительность" — это лишь характеристика, ни к чему правоохранительные органы не обязывающая.

"В отредактированном заявлении удалено упоминание о грубой небрежности — а это юридический порог, показывающий неправильное обращение с засекреченными материалами. Это выражение было заменено на оправдательную формулировку "неосмотрительность", — говорится в письме конгрессмена, которое цитирует Fox News. Кроме того, по его словам, из текста исчезло и слово "проступок" (misdemeanor) — это тоже юридический термин, который может означать мелкое преступление или иной судебно наказуемый поступок.

Конгрессмен признал, что он не знает точно, кто и когда делал все исправления, но не сомневается, что они отражают позицию Коми. По его словам, Коми сознательно принижал вину Клинтон.

Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах. Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование, которое включало допросы Клинтон и ее ближайших помощников, и решило не выдвигать против экс-госсекретаря уголовных обвинений.

Клинтон передала около 30 тысяч писем с сервера в распоряжение госдепартамента, но удалила еще около 30 тысяч писем, заявив, что они носили частный характер. Проверить эти заявления не удалось.

Несмотря на то, что Коми оправдал Клинтон, за 10 дней до выборов президента в ноябре 2016 года он заявил о наличии документов, которые могли привести к возобновлению расследования. Клинтон вопреки опросам и ожиданиям проиграла выборы Дональду Трампу и затем обвинила Коми в числе многих других людей в своем проигрыше.

Трамп вскоре после прихода к власти уволил Коми, намеревавшегося доработать на своем посту до 2023 года. Минюст США заявил, что директор ФБР превысил полномочия, самовольно оправдав Клинтон. Коми после увольнения дал против Трампа показания в конгрессе. —0-